Adana, İstanbul, Ankara… Togg T10F için yeni müjde; bu şehirlerde başlıyor

Togg’un yerli sedan modeli T10F, Almanya’daki tanıtımın ardında nihayet test sürüşlerine başlıyor. Birçok ilde deneyim merkezlerinde yeni sedanı kullanabilirsiniz. İşte o iller!

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, piyasaya girdiği ilk SUV T10X ile önemli bir noktaya geldi. 

Binlerce kişiye ulaşan yerli model, geçtiğimiz günlerde EuroNCAP testlerinden beş yıldız alarak dayanıklılığını da katladı.

T10X’in başarısının ardından gözler sedan modele çevrilmişti. Ve beklenen duyuru Almanya’da gerçekleşen etkinlikte geldi. Yerli sedan otomobil T10F, Berlin Otomobil Fuarı’nda resmen tanıtıldı. Konsept görsellerde göründüğü gibi gelen yerli sedan, etkinliğe damga vurdu ve bekleyenleri heyecanlandırdı.

Şimdi ise Togg’un resmi sosyal medya hesaplarından bir duyuru daha geldi. Tıpkı T10X’te olduğu gibi artık sedan modeli de deneyimlemek mümkün.

