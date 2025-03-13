Adım adım ikinci el araç alma rehberi! İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?

2) İHTİYAÇLARINIZI BELİRLEYİN

Aracı ne amaçla kullanacaksınız? Şehir içi mi, uzun yol mu, aile aracı mı? Kaç kişilik bir araca ihtiyacınız var? Tüm bu soruların yanıtına göre tercihinizi yapın.