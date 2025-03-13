Adım adım ikinci el araç alma rehberi! İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
Sıfır araba almaya bütçemiz yetmediğinde ikinci el arabalara yöneliriz. Ancak, ikinci el araba alırken dikkat etmemiz gereken birçok önemli nokta vardır. İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar…
1) BÜTÇENİZİ BELİRLEYİN
Öncelikle bütçenizi belirleyin. Ne kadar harcayabileceğinizi ve bu bütçenin ne kadarını arabaya ayırabileceğinizi netleştirin.
2) İHTİYAÇLARINIZI BELİRLEYİN
Aracı ne amaçla kullanacaksınız? Şehir içi mi, uzun yol mu, aile aracı mı? Kaç kişilik bir araca ihtiyacınız var? Tüm bu soruların yanıtına göre tercihinizi yapın.
3) ARAÇ TİPİNİ BELİRLEYİN
Sedan, hatchback, SUV, station wagon gibi farklı araç tipleri arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçin.