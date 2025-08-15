Ağustos ayında 400.000 TL’ye alınabilecek 5 otomatik vites. Tam fiyat performans araçları!

  1. Ekonomim
Ağustos ayında kısıtlı bütçeyle satın alınabilecek 5 otomatik vitesi haberimizde derledik.

Türkiye’de son yıllarda otomatik vitesli araçlar manuelleri geçmiş durumda. Vatandaşlar daha kolay ve keyifli kullanım için otomatik vites araçları tercih ediyor.

Bu nedenle piyasası da artınca hem otomatik hem de genç otomobil satın alma durumu dar bütçeli vatandaşlar için zor hale geldi.

Otomobil konusunda uzmanlaşmış muharrem.varoll sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 400.000 lira ile satın alınabilecek 5 otomatik vitesi sıraladı.

400.000 TL’YE SATIN ALINABİLECEK 5 OTOMATİK

2008-2011 CHEVROLET AVEO

 

