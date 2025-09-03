Ağustos ayında en çok satan 3 otomobil; Artık noterler bıkıyor. Ne Togg, ne Toyota ne de Skoda*
ODMD tarafından paylaşılan bilgiye göre Ağustos ayında satışta zirveye oynayan 3 otomobil markası belli oldu.
Her listenin başında görmeye alışık olduğumuz Japon devi Toyota satış listesinde adeta silindi. Ayrıca gösterdiği satış performansıyla parmak ısırtan Togg da Ağustos ayı listesinde yer almadı.
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre geçtiğimiz ay en çok satılan 10 otomobil belli oldu.
Yatırım ya da al sat için tercih edilen bu 10 otomobil kazanç ve getiri sağlarken otomotiv piyasasındaki tercih değişikliği dikkatlerden kaçmadı.