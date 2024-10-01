Alanların yolu sürekli sanayiye düşüyor! En çok arızalanan arabalar açıklandı
Sadece benzin fiyatları değil bakım ve servis fiyatları da otomobil sahiplerinin canını yakıyor
İkinci el piyasasının çok zor bir dönemden geçtiği şu süreçte otomobil sahibi olmak isteyenler de en az arıza yapan ve servise en az giden arabaları satın almak istiyor. Ayrıca bakım maliyetleri de cep yakıyor.
ABD'nin saygın tüketici kuruluşu Consumer Reports, son 12 ayın en çok sorun çıkaran ve arıza veren otomobil markalarını açıkladı. Paylaşılan raporda yer alan ve en çok arızalanan otomobil markaları şaşırttı. İşte alanların sürekli sananiyeye götürdüğü otomobiller:
12 - Audi
Güvenilirlik Puanı: 43
11 - Chevrolet
Güvenilirlik Puanı: 43