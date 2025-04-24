Alman otomotiv devi amiral gemisinde fütüristik bir değişikliğe gidiyor! Formula 1 esintisi geliyor

Bir zamanlar Tesla da yapmıştı

Geleneksel direksiyon yerine fütüristik kontroller sunan ilk marka bu değil. Tesla, 2021'den itibaren Model S ve Model X müşterileri için bunu kullanıma sunmuştu. Ancak bu hamle, pratik kullanılabilirlik sorunları ve sınırlı müşteri talebi nedeniyle büyük ölçüde eleştirildi.