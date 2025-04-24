Alman otomotiv devi amiral gemisinde fütüristik bir değişikliğe gidiyor! Formula 1 esintisi geliyor
Alman devi Mercedes, son EV'sinde uzay gemisi benzeri bir değişimle geliyor. Amiral gemisi elektrikli aracında Formula 1 esintili kontrol aracı fütüristik tasarım sunuyor.
Uzay gemisinin kontrol ediyormuş gibi...
Alman otomobil devi, yakında amiral gemisi elektrikli aracına yarım boyutlu direksiyon simidi takacak. Bu sayede araç sahipleri, bir aile otomobili yerine bir uzay gemisinin kontrolündeymiş gibi hissedecek.
Bir zamanlar Tesla da yapmıştı
Geleneksel direksiyon yerine fütüristik kontroller sunan ilk marka bu değil. Tesla, 2021'den itibaren Model S ve Model X müşterileri için bunu kullanıma sunmuştu. Ancak bu hamle, pratik kullanılabilirlik sorunları ve sınırlı müşteri talebi nedeniyle büyük ölçüde eleştirildi.
Uçak ve F1 direksiyonları gibi
Alman otomobil devi Mercedes, tıpkı bir uçak kontrol kabininde olduğu gibi ya da F1 direksiyonları da benzer bir yapıya sahip modelinin geleceğini duyurdu.