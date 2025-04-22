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  4. Ankara’dan İzmir’e 5 dakika şarjla götürebilecek! Elektrikli otomobillere çağ atlatacak teknoloji

Ankara’dan İzmir’e 5 dakika şarjla götürebilecek! Elektrikli otomobillere çağ atlatacak teknoloji

Elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri menzil. Ancak bu durum, her zaman aynı kalmıyor. Nitekim piyasaya sürülen yeni modellerde üreticiler, menzili artık daha fazla artırarak en büyük sorunlardan birinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ankara’dan İzmir’e 5 dakika şarjla götürebilecek! Elektrikli otomobillere çağ atlatacak teknoloji - Sayfa 1

Tesla başta olmak üzere BYD, Chery ve diğer markalar yeni modellerinde menzil yükseltmeye odaklanıyor. Elbette bunun için temel faktör pil. Elektrikli araçların pil teknolojileri ne kadar iyi geliştirilirse, menzil de buna bağlı olarak artacaktır. 

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Ankara’dan İzmir’e 5 dakika şarjla götürebilecek! Elektrikli otomobillere çağ atlatacak teknoloji - Sayfa 2

İşte tam da bu noktada Çin merkezli batarya şirketi CATL bomba bir gelişme ile karşımıza çıktı. Belki de bir devrimi başlatan CATL, geçtiğimiz günlerde Aralık’ta seri üretime geçirmeyi planladıkları sodyum-iyon pilleri için yeni bir marka olan Naxtra'yı ve elektrikli otomobiller için hızlı şarj olan pilinin ikinci neslini piyasaya sürdü.

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Ankara’dan İzmir’e 5 dakika şarjla götürebilecek! Elektrikli otomobillere çağ atlatacak teknoloji - Sayfa 3

Yabancı basından Reuters'in haberine göre CATL, 2021 yılında sodyum-iyon batarya piyasaya süren ilk büyük otomotiv batarya üreticisi olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlara göre, diğer batarya malzemelerinden farklı olarak sodyum hem daha ucuz ve bol bulunurken, bunun yanında elektrikli araçlarda yangın riskini azaltma potansiyeliyle de öne çıkıyor.

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Ankara’dan İzmir’e 5 dakika şarjla götürebilecek! Elektrikli otomobillere çağ atlatacak teknoloji - Sayfa 4

Naxtra markasının üreteceği ilk batarya, kilogram başına 175 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip olacak. Bu seviye, elektrikli araçlar ve şebeke enerji depolama sistemlerinde yaygın şekilde kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryaların performansına oldukça yakın.

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