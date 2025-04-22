Ankara’dan İzmir’e 5 dakika şarjla götürebilecek! Elektrikli otomobillere çağ atlatacak teknoloji
Elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri menzil. Ancak bu durum, her zaman aynı kalmıyor. Nitekim piyasaya sürülen yeni modellerde üreticiler, menzili artık daha fazla artırarak en büyük sorunlardan birinin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Tesla başta olmak üzere BYD, Chery ve diğer markalar yeni modellerinde menzil yükseltmeye odaklanıyor. Elbette bunun için temel faktör pil. Elektrikli araçların pil teknolojileri ne kadar iyi geliştirilirse, menzil de buna bağlı olarak artacaktır.
İşte tam da bu noktada Çin merkezli batarya şirketi CATL bomba bir gelişme ile karşımıza çıktı. Belki de bir devrimi başlatan CATL, geçtiğimiz günlerde Aralık’ta seri üretime geçirmeyi planladıkları sodyum-iyon pilleri için yeni bir marka olan Naxtra'yı ve elektrikli otomobiller için hızlı şarj olan pilinin ikinci neslini piyasaya sürdü.
Yabancı basından Reuters'in haberine göre CATL, 2021 yılında sodyum-iyon batarya piyasaya süren ilk büyük otomotiv batarya üreticisi olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlara göre, diğer batarya malzemelerinden farklı olarak sodyum hem daha ucuz ve bol bulunurken, bunun yanında elektrikli araçlarda yangın riskini azaltma potansiyeliyle de öne çıkıyor.