Ankara’dan İzmir’e 5 dakika şarjla götürebilecek! Elektrikli otomobillere çağ atlatacak teknoloji

İşte tam da bu noktada Çin merkezli batarya şirketi CATL bomba bir gelişme ile karşımıza çıktı. Belki de bir devrimi başlatan CATL, geçtiğimiz günlerde Aralık’ta seri üretime geçirmeyi planladıkları sodyum-iyon pilleri için yeni bir marka olan Naxtra'yı ve elektrikli otomobiller için hızlı şarj olan pilinin ikinci neslini piyasaya sürdü.