Araba alacaklar için kritik uyarı geldi: Galericiler zam için tarih verdi

Otomobil fiyatlarındaki düşüşe rağmen vatandaş parasını daha yüksek kazanç getiren mevduat faizine yatırmayı seçmesi, bunun yanı sıra ihtiyaç ve araç kredisindeki yüksek faiz oranları araba piyasasında oluşan durgunluğun devam etmesine neden oldu.