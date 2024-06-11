Araba alacaklar için kritik uyarı geldi: Galericiler zam için tarih verdi
Kurban Bayramı'na yaklaşırken otomobil piyasasında durgunluk hakim. Bu durum, araba almak isteyenler için bir fırsat olarak değerlendirilirken araba alacaklara önemli uyarılar geldi. İkinci el araçlarda yüzde 20 düşüş olduğunu söyleyip şimdi araba almanın tam zamanı olduğunu söyleyen galericiler, sıfır araç fiyatlarına yapılacak zam için de tarih verdi.
Otomobil fiyatlarındaki düşüşe rağmen vatandaş parasını daha yüksek kazanç getiren mevduat faizine yatırmayı seçmesi, bunun yanı sıra ihtiyaç ve araç kredisindeki yüksek faiz oranları araba piyasasında oluşan durgunluğun devam etmesine neden oldu.
Özellikle ikinci el araçlarda fiyatlar düşüşe geçerken, satış olmayınca piyasada araç bolluğu yaşandı. Otomobil seçeneklerinin bir hayli fazla olduğunu söyleyen galericiler, araba almak için şu sıralar en doğru zaman olduğunu belirtiyor.
İLERLEYEN DÖNEMLERDE 0 ARAÇLAR ZAMLANACAK
Bayram öncesi uygun fiyatlı araçların satıldığını dile getiren oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasının da piyasada durgunluk oluşturduğunu söyledi. Fiyatların yüzde 20 düştüğünü söyleyen galericiler, ilerleyen dönemde sıfır araçlara zam gelmesini beklediklerini kaydetti.
Oto galerici Gürkan Keleş, ikinci el otomobil piyasasının şu dönemde durgunlaştığını söyleyerek şöyle konuştu: