Arabanın anahtarını yanınıza almadan kullanırsanız ne olur? İşte bilmeniz gereken püf noktalar

Bilindiği üzere eskiden sürücüler, araçlarını kontak adı da verdiğimiz metal bir anahtarla çalıştırıyordu. Bu anahtar olmadığı zaman ne yazık ki araç hiçbir şekilde çalışmıyordu. Ancak Mercedes-Benz, otomobil sektöründe çığır açan bir teknolojiye imza atarak akıllı anahtar sistemini piyasaya getiren ilk marka oldu.