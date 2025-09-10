Arabanın anahtarını yanınıza almadan kullanırsanız ne olur? İşte bilmeniz gereken püf noktalar
Otomobil sahiplerinin belki de en korkulu rüyası gibi görünebilir. Arabanın anahtarını yanınıza almazsanız ne olur? Otomobil uzmanları doğru bilinen bazı yanlışları açıkladı.
Otomobiller yıllar içinde pek çok değişime uğradı. Yeni geliştirilen bazı araçlar artık o kadar teknolojik ki kendi kendini park edip, bir telefonla bulunduğunuz yere kadar gelebiliyor.
Bilindiği üzere eskiden sürücüler, araçlarını kontak adı da verdiğimiz metal bir anahtarla çalıştırıyordu. Bu anahtar olmadığı zaman ne yazık ki araç hiçbir şekilde çalışmıyordu. Ancak Mercedes-Benz, otomobil sektöründe çığır açan bir teknolojiye imza atarak akıllı anahtar sistemini piyasaya getiren ilk marka oldu.
Bugün ise anahtarların yerini büyük ölçüde anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemleri aldı. Çoğu yeni araç artık sadece anahtarlık (key fob) üzerinden, yakınlık teknolojisi ve düşük frekanslı radyo dalgalarıyla çalışıyor. Şu anda Türkiye’de bu sisteme sahip çok fazla araç olduğunu söylemek mümkün.