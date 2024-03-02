Araç alacaklar dikkat: En ucuz sıfır otomobiller hangileri?
Geçen yılın sonlarına doğru ellerinde kalan 2023 üretimli araçları satmak için kampanyalarını başlayan bayiler fiyatları aşağı yönde kırmıştı. 2024 yılının başlarında ise bayilerde kampanyalar devam etmişti.
Milliyet’te yer alan haberde aktarılana göre 2023 yılının sonlarına doğru sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında kayda değer düşüşler görüldü. Sıfır fiyatların aşağı çekilmesi ikinci ele de fiyat düşüş olarak yansıdı. Özellikle bayilerde 2023 üretimli araçların satılması amacıyla kampanyalar hızlandı.
Peki şu anda stoklarda 2023 üretimli araç kaldı mı, bayilerde hala kampanyalar sürüyor mu? Sıfır ve ikinci el araç piyasasına dair merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, anlattı. Ertemel’in açıklamaları şu şekilde:
‘Çok avantajlı takas ve finansman fırsatları sunuldu’
“Ticaret Bakanlığımızın piyasa disiplinini yeniden tahsis etmek ve olağan dışı fiyatlamaları kontrol altına almak adına attığı adımların yanı sıra otomobil üretiminin artmasıyla birlikte arz talep zinciri tekrar kurulmuş, olağan dışı fiyatlamalara sebep olan faktörler ortadan kaldırılmıştı. Tekrar regüle edilen piyasa koşulları, markalara yıl sonu kampanyalarında gerçekleştirilebilecek istisnai indirim ortamını hazırladı.
Bu süreçte etiket fiyatlarından %20-25 indirimlerin yapıldığı, çok avantajlı finansman veya takas fırsatları sunulan, tüketici lehine bir dönem gerçekleşti. Sıfır otomobilde yapılan indirimler ikinci el piyasasına da yansıyarak, bu pazarda da %15 ile 20 oranında düşüş sağlanmış oldu.