Araç alacaklar dikkat: En ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Milliyet’te yer alan haberde aktarılana göre 2023 yılının sonlarına doğru sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında kayda değer düşüşler görüldü. Sıfır fiyatların aşağı çekilmesi ikinci ele de fiyat düşüş olarak yansıdı. Özellikle bayilerde 2023 üretimli araçların satılması amacıyla kampanyalar hızlandı.

Peki şu anda stoklarda 2023 üretimli araç kaldı mı, bayilerde hala kampanyalar sürüyor mu? Sıfır ve ikinci el araç piyasasına dair merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, anlattı. Ertemel’in açıklamaları şu şekilde:

Bu süreçte etiket fiyatlarından %20-25 indirimlerin yapıldığı, çok avantajlı finansman veya takas fırsatları sunulan, tüketici lehine bir dönem gerçekleşti. Sıfır otomobilde yapılan indirimler ikinci el piyasasına da yansıyarak, bu pazarda da %15 ile 20 oranında düşüş sağlanmış oldu.