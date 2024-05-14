Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu... Fiyatlar artacak mı?

Fiyatlar nasıl etkilendi?

Ancak her koşulda piyasanın arzu edilen seviyenin altında olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el piyasasında devam eden durağanlık fiyatlara da etki ediyor. Sıfır otomobil fiyatları ocak ayından itibaren %10 ila 15 oranında artış göstermesine rağmen buna paralel fiyatlandırılması beklenen ikinci el piyasasında fiyat artışı ilk 4 ayda %5 civarında.