Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu... Fiyatlar artacak mı?
Nisan ayı itibarıyla ikinci el sitelerinde ilanlar arttı. 2024'ün ilk 4 ayında ikinci el piyasasında yüzde 15'lik daralma yaşandı. İkinci el araç alacaklar ise bu durumun fiyatlara nasıl etki edeceğini merak ediyor. İşte uzmanların beklentileri...
Nisan ayında ikinci el araç fiyatlarında sınırlı artış yaşandı. Öte yandan ikinci el ilan platformlarında toplam satılık araç sayısı 1 milyona dayandı. milliyet.com.tr'nin aktardığına göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuşmasında şunları söyledi:
"İkinci el araç piyasasında 2023’ün son çeyreği itibarıyla başlayan ve halen devam eden genel bir durağanlık hakim. 2024 yılı ilk 4 ayı ile geçtiğimiz senenin aynı dönemi değerlendirildiğinde ise yaklaşık %15’lik bir daralma söz konusu.
Fiyatlar nasıl etkilendi?
Ancak her koşulda piyasanın arzu edilen seviyenin altında olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el piyasasında devam eden durağanlık fiyatlara da etki ediyor. Sıfır otomobil fiyatları ocak ayından itibaren %10 ila 15 oranında artış göstermesine rağmen buna paralel fiyatlandırılması beklenen ikinci el piyasasında fiyat artışı ilk 4 ayda %5 civarında.
Artış hızı sıfıra göre sınırlı
İkinci el otomobilde fiyat artışı hızının sıfır otomobile oranla sınırlı kalmasının ana sebebi bu pazarda talebin düşük olması. Diğer yandan krediye erişimde yaşanan zorluklar, yüksek faiz ve mevduat oranlarının karlı yatırım argümanı olarak görülmesi talebi baskılayan ve dolayısı ile fiyatları belirleyen diğer faktörler arasında.