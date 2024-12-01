Araç alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimi geldi! En ucuz sıfır otomobil listesi belli oldu

Ekim ayında Türkiye’de 75 bin sıfır otomobil satıldı. Yüzde 60 gibi bir oranla SUV gövde tipi tercih edilirken, orta kompakt olarak tanımlanan C sınıfındakiler 25 bine yakın satışla toplam otomobil pazarının üçte birini karşıladı. Diğer yandan markalar da çeşitli indirim ve kredi kampanyalarıyla yılsonunda stoklarını eritmeye çalışıyor.

İşte rekabetin yoğun olduğu C-SUV sınıfında en ucuz 10 model...