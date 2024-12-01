Araç alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimi geldi! En ucuz sıfır otomobil listesi belli oldu
Araç almayı planlayanlar için yıl sonu indirimleriyle en ucuz sıfır otomobillerin listesi belli oldu. Türkiye’de satılan sıfır araçların üçte birini oluşturan C sınıfı SUV’ler ve otomatik vitesli modeller kampanyalı fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ekim ayında Türkiye’de 75 bin sıfır otomobil satıldı. Yüzde 60 gibi bir oranla SUV gövde tipi tercih edilirken, orta kompakt olarak tanımlanan C sınıfındakiler 25 bine yakın satışla toplam otomobil pazarının üçte birini karşıladı. Diğer yandan markalar da çeşitli indirim ve kredi kampanyalarıyla yılsonunda stoklarını eritmeye çalışıyor.
İşte rekabetin yoğun olduğu C-SUV sınıfında en ucuz 10 model...
10- HYUNDAI TUCSON
İlk kez 2004’te satışa sunulan Tucson, geçen yirmi yılda dünyada yedi milyon satış yaparken, Türkiye’de de 115 binden fazla satıldı. Geçtiğimiz Mayıs’ta yenilenmiş haliyle yola çıkan model, benzinli, hibrit ve dizel motor seçenekleriyle vitrinde. En ucuz listemize girense 1,6 litrelik benzinli motorla 160 beygir güçteki versiyonu. Önden çekişli aracın fiyatı 1.696.076 TL.
9- SUZUKI VITARA HİBRİT
1988’den beri çeşitli nesilleriyle SUV tercih edenlerin gözdesi olan Vitara, son versiyon hibrit halinde 1,4 litrelik motorla 129 beygir güç sağlıyor. 100 km’de ortalama 5,7 litre yakıt tüketimine sahip önden çekişli aracın başlangıç fiyatı 1.690.000 TL. Şayet çift renk tercih edilirse 40 bin TL, 4x4 versiyon istenirse ekstra 120 bin TL talep ediliyor.
8- CHERY OMODA 5 PRO
Bu yıl yakaladığı olağanüstü çıkışla, ilk on ayda ülkemizde 50 binden fazla araç satarak, en büyük dördüncü marka konumuna gelen Chery, iki ayrı modeliyle bu listede yer alıyor. Bunlardan 1,6 litre benzinli motorlu, 145 beygir gücündeki Omoda 5 Pro’nun fiyatı 1.650.000 TL’den başlıyor.