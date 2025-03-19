Araç almak için doğru zaman mı? 'Kimse bayram üzeri fiyat artar, bayram sonu düşer diye beklemesin'

Yanık, "İkinci el otomotiv sektörü yıllardır 'bayram öncesi fiyatlar artar' şeklindeki haberlerden etkilenmektedir. Bu haberler son 15 yıl önce tüketiciyi yanıltmak için yapılan haberlerdir. Şunu artık herkes biliyor. Araba bir ihtiyaçtır. Yeri, zamanı ve günü belli değildir. Paranız varsa ihtiyacınız varsa bayramı beklemeden araba alırsınız. Yani 1990 yıllarında araba sayısı az bulunmazdı. Ulaşımı zordu. Çeşit ve model azdı. O dönemlerde bu kural geçerliydi. Ama son 15 senedir böyle bir düşünce, tüketicide ve galericide de yok. Ama ne hikmetse bizim sektörümüzle uzaktan yakından alakası olmayan kişiler hangi amaçla bu demeçleri verip de piyasayı geriyorlar bunu bir türlü anlamış değilim" dedi.