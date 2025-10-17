Araç kredilerinde son durum ne? 350 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi 3 Ekim ile sona eren haftada 49 milyar 793 milyon TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 600 milyon TL’lik bir düşüş olduğu gözlendi.