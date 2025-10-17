Araç kredilerinde son durum ne? 350 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Araba almak isteyenler en uygun taşıt kredisi faizlerini hangi bankaların verdiğini merak ediyor. Peki taşıt kredisi faiz oranlarında herhangi bir indirim var mı? 350 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ay vadeli geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi 3 Ekim ile sona eren haftada 49 milyar 793 milyon TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 600 milyon TL’lik bir düşüş olduğu gözlendi.
TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE İNDİRİM VAR MI?
Araba almak isteyenler en uygun taşıt kredisi faizlerini hangi bankaların verdiğini merak ediyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan taşıt kredilerine bakıldığında bu hafta yeni bir indirim olmadığı görülüyor.