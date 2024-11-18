Araç satın alacaklar dikkat! En ucuz c sınıfı sedan otomobiller belli oldu: İşte liste...
Sedan modeller, ülkemizde yüzde 25,8’lik pazar payıyla hâlâ büyük bir ilgi görürken, otomatik vitesli araçların pazarın yüzde 90’ını oluşturduğu bu segmentte, C sınıfı en ucuz sedan otomobillerin listesi belli oldu.
1970’lerde hatchback modeller boy göstermeye başlamadan önce otomobil deyince gövde tipi tartışmasız sedandı. Ardından üreticiler ve pazar çeşitlendi, sınıflar tanımlandı, gövde tipleri farklılaştı. 2000’lerden itibaren SUV tarz araçlar adım adım kendilerine geniş bir alan açtı ve artık pazarın yüzde 55’ini kaplar oldu. Ancak sedan modeller ülkemizde yüzde 25,8’lik pazar payıyla popülerliğini hâlâ koruyor. Otomatik vitesli araçlarsa pazarın yüzde 90’ını karşılıyor.
İşte orta sınıfa hitap eden, otomatik vitesli, C sınıfı en ucuz 10 sedan model...
10- MERCEDES-BENZ A-SERİSİ SEDAN
Listenin açık ara en pahalısı, Mercedes-Benz açısından ise en ucuz modeli olan A-Serisi Sedan. 1,3 litrelik benzinli motoruyla 163 beygir güç üreten model, 2.617.500 TL’lik etikete sahip.
9- HONDA CIVIC
Honda bu listede iki modeliyle yer alıyor. Bunlardan Civic’in ise iki motor seçeneği bulunuyor. 1,5 litrelik benzinli versiyon 182 beygir gücündeyken, yine 1,5 litrelik LPG’li motorla üretilen versiyonuysa 129 beygir güce sahip. Başlangıç fiyatı ise ikisinde de aynı; 1.895.000 TL.
8- SKODA OCTAVIA
Yılın ilk dokuz ayında dünyada yüzde 4,5 artış yakalayan Skoda, Türkiye’de yüzde 20’nin üzerinde büyüme yakaladı. Markanın en çok satan modeli Octavia’nın, 1,5 litrelik 115 ve 150 beygirlik iki motor seçeneğinin yanı sıra sportif araç meraklıları için 2 litre hacimli 265 beygirlik bir versiyonu daha bulunuyor. Modelin fiyatları 1.800.400 TL’den başlıyor.