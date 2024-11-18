Araç satın alacaklar dikkat! En ucuz c sınıfı sedan otomobiller belli oldu: İşte liste...

8- SKODA OCTAVIA

Yılın ilk dokuz ayında dünyada yüzde 4,5 artış yakalayan Skoda, Türkiye’de yüzde 20’nin üzerinde büyüme yakaladı. Markanın en çok satan modeli Octavia’nın, 1,5 litrelik 115 ve 150 beygirlik iki motor seçeneğinin yanı sıra sportif araç meraklıları için 2 litre hacimli 265 beygirlik bir versiyonu daha bulunuyor. Modelin fiyatları 1.800.400 TL’den başlıyor.