Aracınıza kulak verin! İşte cüzdanınız için felaket anlamına gelen gizemli araba sesleri

1. Sürüş sırasında gelen o gıcırdayan veya kükreyen ses

Tekerleklerinizden gelen derin, hırıltılı bir ses duydunuz mu hiç? Bu, tekerlek yatağının aşındığı anlamına gelebilir. Bu küçük bileşenler tekerleklerinizin düzgün bir şekilde dönmesini sağlar, ancak arızalanmaya başladıklarında sürtünme yaratırlar ve sürtünme sorunu hayra alamet değildir.