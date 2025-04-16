Asla yarı yolda bırakmayan ve sahibini üzmeyen 20 ikinci el araç: Piyasada yok satıyor

Aynı zamanda otomobilin hali hazırdaki durumu ile ilan bilgileri örtüşmeli, test sürüşü yapılmalı ve aracı tanıyan bir uzman ya da güvenilir bir ekspertiz firmasıyla ayrıntılı araştırma yapılmalıdır. Satıcı güvenilirliği ve noter satış işlemleri sırasında yapılacak resmi denetimler de olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına oldukça mühimdir.