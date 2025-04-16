Asla yarı yolda bırakmayan ve sahibini üzmeyen 20 ikinci el araç: Piyasada yok satıyor
İkinci el araç satın alırken özen gösterilmesi gereken en mühim noktalar arasında aracın kilometre bilgisi, servis ve bakım geçmişi, hasar kaydı (özellikle ağır hasar ve pert durumu), ekspertiz raporu, şasi ve motor numaralarının ruhsatla uyumu, değişen ya da boyanan parçaların durumu ve aracın tramer kaydı yer alır.
Aynı zamanda otomobilin hali hazırdaki durumu ile ilan bilgileri örtüşmeli, test sürüşü yapılmalı ve aracı tanıyan bir uzman ya da güvenilir bir ekspertiz firmasıyla ayrıntılı araştırma yapılmalıdır. Satıcı güvenilirliği ve noter satış işlemleri sırasında yapılacak resmi denetimler de olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına oldukça mühimdir.
Bu çerçevede Türkiye'de son yıllarda en çok tercih edilen ve alıcısını en az üzen 2.el araçlar belli oldu. Listenin ilk sırasında uzun süredir bulunan Renault Clio ikinciliğe geriledi. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen 20 ikinci el otomobil: