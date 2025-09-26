Avrupa’da en çok otomobil satılan ülkeler belli oldu! Bakın zirvede hangi ülkeler var
EBS Danışmanlık firmasının yürüttüğü araştırma kapsamında Avrupa’da en çok otomobil satın alan ülkeler paylaşıldı. Türkiye’ listeye damga vurdu.
Otomobil pazarında araç çeşitliliği her yıl artıyor, özellikle Çinli markalar Avrupa pazarına da damga vuruyor. EBS Danışmanlık, Avrupa’ya yönelik son araştırmasının paylaştı. Bu bilgiler ışığında Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler de belli oldu.
Otomotiv sektörüne yön veren köklü kuruluşların verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve EFTA üyelerini kapsayan bölgede bu yıl toplam 8 milyon 691 bin 840 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu sonuç, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,37’lik bir artışa işaret etti. Ülkeler bazında incelendiğinde, Litvanya yüzde 40,83’lük pazar payıyla en yüksek artışı yakalarken, Estonya yüzde 39,84’lük düşüşle en büyük kaybı yaşayan ülke oldu. İşte Avrupa pazarında en çok otomobil satılan ülkeler: