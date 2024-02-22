Avrupa'nın en çok satan otomobilleri belli oldu
Avrupa'nın en çok satılan araçları belli oldu. İşte 2022 yılına oranla değişimlerinin ve pazar paylarının da yer aldığı 2023'te Avrupa'nın en çok satılan otomobilleri şöyle...
CUPRA
2022 Satış ve pazar payı: 141 bin 430 adet - %1,3
2023 Satış ve pazar payı: 199 bin 274 adet - %1,6
Değişim: %40,9 artış
SEAT
2022 Satış ve pazar payı: 204 bin 334 adet - %1,8
2023 Satış ve pazar payı: 247 bin 144 adet - %1,9
Değişim: %21 artış
VOLVO CARS
2022 Satış ve pazar payı: 247 bin 306 adet - %2,2
2023 Satış ve pazar payı: 287 bin 150 adet - %2,2
Değişim: %16,1 artış
NİSSAN
2022 Satış ve pazar payı: 238 bin 335 adet - %2,1
2023 Satış ve pazar payı: 293 bin 476 adet - %2,3
Değişim: %23,1 artış