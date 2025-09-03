Bayiden çıkar çıkmaz değer kaybeden otomobiller! Elektrikli modeller listeye damga vurdu

Tabii ki her pahalı araba iyi olacak diye bir şey yok. Nitekim birçok lüks markaya ait otomobil, fiyatının hakkını asla vermiyor ve yarı yolda bırakıyor. Bunun yanında bir de ikinci el pazarı var. Bazı otomobilleri yüksek fiyata alırken, ikinci el olarak satmak istediğinizde belirlenen rakamın çok altında bir fiyata gidebiliyor. İşte otomobil uzmanlarına göre bayiden çıkar çıkmaz değer kaybeden araçlar: