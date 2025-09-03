Bayiden çıkar çıkmaz değer kaybeden otomobiller! Elektrikli modeller listeye damga vurdu
Bu otomobiller, bayiden çıktıkları an neredeyse yarı yarıya değer kaybediyor.
Tıpkı bir teknolojik ürün gibi otomobillerin de kullanım ömrü var. İyi bakılan, düzenli olarak bakımı yapılan bir otomobili uzun süre kullanmak mümkün.
Kimi otomobil yüksek fiyata sahip olurken, gerek motoru gerek diğer teknolojileriyle kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Ancak fiyatı çok ucuz diye satın alınan otomobillerde kronik sorunların yanı sıra, beklenmedik problemler çıkabiliyor.
Tabii ki her pahalı araba iyi olacak diye bir şey yok. Nitekim birçok lüks markaya ait otomobil, fiyatının hakkını asla vermiyor ve yarı yolda bırakıyor. Bunun yanında bir de ikinci el pazarı var. Bazı otomobilleri yüksek fiyata alırken, ikinci el olarak satmak istediğinizde belirlenen rakamın çok altında bir fiyata gidebiliyor. İşte otomobil uzmanlarına göre bayiden çıkar çıkmaz değer kaybeden araçlar: