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Bayilerde 2025 telaşı ; Tüm markalar stok eritiyor. 300.000 TL fiyat indiren var

Yeni yılın yaklaşmasıyla otomobil bayileri stok eritmek için kampanya düğmesine bastı. Elektrikli otomobillerden benzin ve dizellere kadar çok indirim yapıldı.

Bayilerde 2025 telaşı ; Tüm markalar stok eritiyor. 300.000 TL fiyat indiren var - Sayfa 1

Yepyeni heyecanlarla yeni yıl yaklaşıyor. Son birkaç yılda sürekli stok probleminin yaşandığı Türkiye’deki otomobil piyasası bir anda açıldı.

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Bayilerde 2025 telaşı ; Tüm markalar stok eritiyor. 300.000 TL fiyat indiren var - Sayfa 2

Kırılan tedarik zinciri onarıldı ve Türkiye’ye otomobil ithalatı hız kazandı. Hal böyle olunca yüksek fiyatların da etkisiyle bayilerdeki stoklar şişti. 2024 yılını geride bırakırken ise şişen stokların erimesi gerekiyor.

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Bayilerde 2025 telaşı ; Tüm markalar stok eritiyor. 300.000 TL fiyat indiren var - Sayfa 3

Bu nedenle yeni yılın yeni stokları bayilere gelmeden markalar indirimlerde düğmeye bastı. Türkiye’de satışı yapılan modellerin indirimleri şöyle:

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Bayilerde 2025 telaşı ; Tüm markalar stok eritiyor. 300.000 TL fiyat indiren var - Sayfa 4

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