Bir devrin sonu! Toyota’dan flaş karar, 2 popüler otomobil üretimden kaldırılıyor.

Markanın en çok tercih edilen iki modeli Corolla ve RAV4, artık sadece hibrit motorla üretilecek. Artan hibrit talebiyle birlikte gelen bu adım, Toyota’nın karbon salımını azaltma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Yani benzinli modellere üretimden kaldırılacak.