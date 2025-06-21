Bir devrin sonu! Toyota’dan flaş karar, 2 popüler otomobil üretimden kaldırılıyor.
Japon otomobil devi Toyota, bir dönem markanın popüler hale gelen araçlarından ikisi için üretimi durdurma kararı aldı.
Otomobil pazarının önde gelen isimlerinden Toyota, elektrikli modellere geçiş sürecinde hız kazandı. Japon otomobil devi trendleri yakından takip ederek akıma ayak uydururken, iç pazarda çevreci dönüşümünü hızlandırmak için radikal bir karara imza attı.
Markanın en çok tercih edilen iki modeli Corolla ve RAV4, artık sadece hibrit motorla üretilecek. Artan hibrit talebiyle birlikte gelen bu adım, Toyota’nın karbon salımını azaltma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Yani benzinli modellere üretimden kaldırılacak.
Japan Forward’ın haberine göre, Toyota’nın Mayıs ayında yenilediği Corolla serisinde köklü bir değişikliğe gidildi. Sedan “Corolla”, station wagon “Touring”, hatchback “Sport” ve SUV “Cross” olmak üzere dört model artık yalnızca hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.