Çinli otomobil markası Geely Auto, Türkiye pazarına dönüş yapmayı planlıyor
Çin'in otomotiv devlerinden Geely Auto, Türkiye pazarına dönüş yapmayı planlıyor.
Geely, 2008-2012 yılları arasında Türkiye pazarında Echo, Familia ve Emgrand gibi modellerle faaliyet göstermiş ve sonraki yıllarda Avrupa pazarlarından ve Türkiye'den çekilmişti. Ancak şimdi tekrar Türkiye pazarına dönebilir.
Geely Auto, Volvo, Polestar, Lynk&Co, Zeekr, Proton, Lotus, London Taxi gibi markaların sahibi olup, global çapta 5 araştırma ve geliştirme merkezi ile 12 üretim tesisi bulunuyor. Geçen yıl 1,68 milyon araç satışı gerçekleştiren Geely Auto, Türkiye pazarına geri dönüş yapmak için pazar araştırmalarını sürdürüyor.
Geely'nin Türkiye'ye dönüş çalışmaları henüz kesinleşmiş değil, ancak kararın alınması ve açıklanması uzun zaman almayabilir. Şu anda, Geely'nin kendi başına mı Türkiye'ye gireceği yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı geleceği konusunda kesin bir karar verilmemiş durumda. Geely'nin alt markası Lynk&Co'nun, Almanya'daki Çinli bir distribütör aracılığıyla Türkiye'de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığı biliniyor. Ayrıca Geely'nin ticari araç markası Farizon'un da Türkiye'de başka bir distribütör tarafından temsil edilmeye başlandığı belirtiliyor.
Auto Show'un haberinde Geely International’ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme için niyetlerini yineledi ve "eski dostlarımızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı