Çinli otomobil markası Geely Auto, Türkiye pazarına dönüş yapmayı planlıyor

Geely'nin Türkiye'ye dönüş çalışmaları henüz kesinleşmiş değil, ancak kararın alınması ve açıklanması uzun zaman almayabilir. Şu anda, Geely'nin kendi başına mı Türkiye'ye gireceği yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı geleceği konusunda kesin bir karar verilmemiş durumda. Geely'nin alt markası Lynk&Co'nun, Almanya'daki Çinli bir distribütör aracılığıyla Türkiye'de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığı biliniyor. Ayrıca Geely'nin ticari araç markası Farizon'un da Türkiye'de başka bir distribütör tarafından temsil edilmeye başlandığı belirtiliyor.