Bu 2 uyarıyı gören hemen servise! Otomobil devi 500.000 aracını geri çağırdı; sorun ciddi
Dünyanın dört bir yanında yıllardır otomobil satış yapan Ford, ciddi bir sorun nedeniyle 500.000 aracını geri çağırdı. Etkilenen modeller açıklanırken, kullanıcıların iki uyarı görmesi durumunda doğrudan servise gitmesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Bu yıl pek çok marka çeşitli sorun veya risklerden dolayı binlerce otomobilini geri çağırırken, Ford da boş geçmedi.
Dailymail.co.uk’nin haberine göre Ford’un geri çağırdığı otomobil sayısı 500.000. Perşembe günü federal güvenlik düzenleyicilerine bülten gönderen Amerikalı otomobil devi,
