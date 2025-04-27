Bu arabaların fiyatı adeta dibe vurdu! İşte en çok değer kaybeden modeller.... Zirve şaşırttı!
Küresel ticaret savaşları ve artan belirsizlikler, ikinci el otomobil piyasasında ciddi değer kayıplarına yol açarken, en çok değer kaybeden 20 araç belli oldu. Listenin zirvesindeki model ise sürpriz yarattı.
Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşları ve uyguladığı vergi tarifeleri, küresel otomobil piyasasını derinden etkiledi. Çin ile yaşanan gerilimler, otomobil üreticileri arasında belirsizlik yaratırken, sıfır ve ikinci el araçlarda fiyat artışları bekleniyor. Parça alışverişindeki zorluklar ve gümrük tarifelerinin yükselmesi, otomobil fiyatlarının artmasına yol açabilir
Analizler, birçok popüler araç markasının değer kaybettiğini gösteriyor. iSeeCars tarafından yapılan araştırmaya göre, geçen yıl 1,4 milyon kullanılmış aracın fiyatları incelendi. Tesla Model S, yıllık bazda %17,2 oranında değer kaybı yaşarken, fiyatı 9.944 dolar azaldı.
Otomobil sektöründeki fiyat düşüşlerinde halkla ilişkiler sorunları ve piyasa doygunluğu önemli rol oynarken, özellikle elektrikli ve hibrit araçlardaki değer kaybı ikinci el pazarını daha erişilebilir hale getiriyor. Bu düşüşler, alıcılar için cazip fırsatlar sunarken, satıcıların ise yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor.
İşte en çok değer kaybeden otomobiller...