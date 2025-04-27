Bu arabaların fiyatı adeta dibe vurdu! İşte en çok değer kaybeden modeller.... Zirve şaşırttı!

Otomobil sektöründeki fiyat düşüşlerinde halkla ilişkiler sorunları ve piyasa doygunluğu önemli rol oynarken, özellikle elektrikli ve hibrit araçlardaki değer kaybı ikinci el pazarını daha erişilebilir hale getiriyor. Bu düşüşler, alıcılar için cazip fırsatlar sunarken, satıcıların ise yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor.

İşte en çok değer kaybeden otomobiller...