Bu araçlar adeta yakıt cimrisi! Uzmanlar ölçtü: İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Araç sahibi olmanın ciddi bir maliyet oluşturduğu Türkiye’de yakıt fiyatları da sürücüleri ciddi oranda etkiliyor. Yeni nesil hibrit ve elektrikli araçların fiyatı dar ve orta gelirli için ulaşılamaz noktada olduğu için müşteriler yakıt tasarruflu araçlara yöneliyor.