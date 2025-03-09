Bu araçlar adeta yakıt cimrisi! Uzmanlar ölçtü: İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...
Türkiye’de satılan benzinli ve dizel araçların yakıt tüketimlerini analiz eden araştırmaya göre, en az yakıt tüketen araçların listesi belli oldu.
Araç sahibi olmanın ciddi bir maliyet oluşturduğu Türkiye’de yakıt fiyatları da sürücüleri ciddi oranda etkiliyor. Yeni nesil hibrit ve elektrikli araçların fiyatı dar ve orta gelirli için ulaşılamaz noktada olduğu için müşteriler yakıt tasarruflu araçlara yöneliyor.
Müşterilerim araç tercihlerinde yakıt performansı en önemli etkenlerden olurken tüketimi yüksek araçlar uzun vadede kullanıcıları zorlayabiliyor.
Yakıt tasarrufu satışlarda da aracın kolay müşteri bulmasını ve piyasasının yüksek olmasını sağlıyor. Sigortam.net Türkiye’de satışı olan benzinli ve dizel araçların yakıt tüketimlerini analiz etti.
İşte yakıt tüketimi en az olan benzinli araçlar...