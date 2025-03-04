Bu ay herkesin tercihi bu otomobil oldu! Şubat ayında en çok satan araçlar açıklandı
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayı verilerine göre en çok satılan otomobil markaları belli olurken zirvenin ilk sırasına yerleşen marka rakiplerine fark attı.
Otomotiv sektöründe kampanyalı satış stratejileri, yüksek donanımlı ve uygun fiyatlı araçlara olan ilgi sayesinde satış rakamları önemli ölçüde arttı. Benzinli, dizel ve elektrikli otomobiller arasındaki tercihler, markaların sıralamasında büyük rol oynadı. Türkiye genelinde otomobil pazarı büyümeye devam ederken, bazı markalar agresif fiyat politikalarıyla liderlik koltuğunu kaptı.
İşte 2025 şubat ayında Türkiye’de en çok satan 20 otomobil markası...