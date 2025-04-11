Bu fırsatı kaçırmayın: Sıfır faizli kredi imkanı! İşte marka marka güncel otomobil kampanyaları...
Sıfır otomobil almayı düşünenleri sevindirecek haber geldi. Otomobil firmalarının kampanyaları, nisan ayı itibarıyla hız kazandı.
Otomotiv pazarlarında yapılan sıfır araba kampanyaları merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni araç almak veya aracını değiştirmek isteyenler sıfır faiz fırsatlarını ve büyük fiyat indirimleri araştırmaya başladı.
Faizsiz veya uygun faizli araba fırsatları, başta TOGG, Renault, Opel, KIA, Honda, FIAT, Jeep, Chery, Citroen, Nissan, BMW, Peugeot olmak üzere birçok araba markalarında geçerli olacak.
İşte marka marka en güncel sıfır otomobil kampanyaları...
TOGG
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, T10X V2 modeli için birçok kredi kampanyası sunuyor.
500.000 TL - 12 Ay - 0%
500.000 TL - 48 Ay - 2,35%
1.000.000 TL - 12 Ay - 2,15%
1.000.000 TL - 48 Ay - 2,80%
Renault
Fransız otomobil üreticisi Renault, sıfır faizli kredi kampanyasını sonlandırdı. Nisan ayı güncel kampanyalarına bakıldığında Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonları için 200 bin TL değerindeki krediyi 6 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı karşılığında alabilirsiniz.