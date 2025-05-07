Bu modeli herkes satın alıyor! Sadece 2 model 10 bini geçti: İşte en çok satan SUV otomobiller...

2025 Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 38,8 artarken SUV gövde tipi ve elektrikli araçlar pazarın yükselen yıldızları oldu. 87 bin 660 adet satışla yüzde 60,7’lik bir pazar payına ulaşan SUV modeller, Sedan (yüzde 22,9) ve Hatchback (yüzde 15,3) araçların oldukça önünde yer aldı.

İşte en çok stan SUV araçlar...