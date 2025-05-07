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Bu modeli herkes satın alıyor! Sadece 2 model 10 bini geçti: İşte en çok satan SUV otomobiller...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre yılın ilk dört ayında en çok satan SUV araçlar belli olurken, ilk 5'te

Bu modeli herkes satın alıyor! Sadece 2 model 10 bini geçti: İşte en çok satan SUV otomobiller... - Sayfa 1

2025 Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 38,8 artarken SUV gövde tipi ve elektrikli araçlar pazarın yükselen yıldızları oldu. 87 bin 660 adet satışla yüzde 60,7’lik bir pazar payına ulaşan SUV modeller, Sedan (yüzde  22,9) ve Hatchback (yüzde 15,3) araçların oldukça önünde yer aldı. 

İşte en çok stan SUV araçlar...

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Bu modeli herkes satın alıyor! Sadece 2 model 10 bini geçti: İşte en çok satan SUV otomobiller... - Sayfa 2

40 - SEAT Ateca C7
Ocak-Nisan satışı: 1 bin 182 adet
Pazar payı: Yüzde 0,63

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Bu modeli herkes satın alıyor! Sadece 2 model 10 bini geçti: İşte en çok satan SUV otomobiller... - Sayfa 3

39 - PEUGEOT 5008 D7
Ocak-Nisan satışı: 1 bin 216 adet
Pazar payı: Yüzde 0,65

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Bu modeli herkes satın alıyor! Sadece 2 model 10 bini geçti: İşte en çok satan SUV otomobiller... - Sayfa 4

38 - CITROEN C5 AIRCROSS C7
Ocak-Nisan satışı: 1 bin 447 adet
Pazar payı: Yüzde 0,77

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