Bu otomobiller köprüden önce son çıkış! Fiyatları yeni sezon öncesinde dibi görüyor
Toyota, Renault, Citroen, Hyundai, Peugeot ve diğerleri… Türkiye’de 1.2 milyon TL altı fiyat etiketi kalan son otomobilleri foto galerimizde derledik.
Çip krizi, tedarik zincirindeki kırılma derken alıp başını giden otomobil fiyatları ani fren yaptı. Satışlardaki durgunluk kredi imkanlarının kısılması fiyatları sabit tuttu. Şimdi ise ikinci el artık gözden düştü ve araç sahibi olmak isteyenler rotasını sıfır otomobillere çevirdi.
Ağustos ayı fiyat listelerini yayımlayan otomobil markaları indirimli ve durgun fiyatlara ek kampanyalar da başlattı. Böylece bazı markalarda 150.000 TL, 250.000 TL 12 ay sıfır faizle kredi imkanı da geldi.
İşte onlarca marka ve yüzlerce modelin fiyat listesi:
HYUNDAİ
i10
1.2 MPI 79PS Jump + Nav. - 905.000 TL
1.2 MPI 79PS Jump + Nav. - 945.000 TL
1.2 MPI 79PS Style + Nav. - 965.000 TL
1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. - 1.040.000 TL
i20
1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. - 985.000 TL
1.4 MPI 100PS Jump - 1.065.000 TL
1.4 MPI 100PS Style - 1.127.000 TL
1.4 MPI Style Limited Edition - 1.157.000 TL
1.4 MPI 100PS Elite - 1.209.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. - 1.094.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. - 1.185.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. - 1.267.000 TL
ELANTRA
1.6 MPi Prime CVT - 1.524.000 TL
1.6 MPi Elite CVT - 1.685.000 TL