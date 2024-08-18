Bu otomobiller köprüden önce son çıkış! Fiyatları yeni sezon öncesinde dibi görüyor

Çip krizi, tedarik zincirindeki kırılma derken alıp başını giden otomobil fiyatları ani fren yaptı. Satışlardaki durgunluk kredi imkanlarının kısılması fiyatları sabit tuttu. Şimdi ise ikinci el artık gözden düştü ve araç sahibi olmak isteyenler rotasını sıfır otomobillere çevirdi.

Ağustos ayı fiyat listelerini yayımlayan otomobil markaları indirimli ve durgun fiyatlara ek kampanyalar da başlattı. Böylece bazı markalarda 150.000 TL, 250.000 TL 12 ay sıfır faizle kredi imkanı da geldi.

İşte onlarca marka ve yüzlerce modelin fiyat listesi: