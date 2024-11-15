BYD fiyat listesi: Dolphin, ATTO3, SEAL U DM-i fiyatı ne kadar?

Tanıtılan araçlardan biri Dolphin. Oldukça modern ve kompakt bir görünüme sahip olan BYD Dolphin Honor Edition, sade yapısı ile ön plana çıkıyor. Aracın ön kısmında küçük aydınlatmaları ve bu aydınlatmaları birbirine bağlayan kapalı panjuru görüyoruz. Aracın alt tamponu ise araca sportif bir görünüm kazandırmak için dizayn edilmiş.