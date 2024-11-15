BYD fiyat listesi: Dolphin, ATTO3, SEAL U DM-i fiyatı ne kadar?
Çin merkezli otomobil üreticisi BYD, merakla beklenen Türkiye lansmanını gerçekleştir ve yeni otomobillerini duyurdu. İşte ülkemizde satılacak BYD modellerin fiyatı ve özellikleri.
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BYD, merakla beklenen Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Daha önce ülkemizde fabrika kuracağı açıklamasıyla vatandaşları heyecanlandıran Çinli dev, ülkemizde satılacak modelleri ve fiyatlarını açıkladı.
Daha önce Türkiye’de sadece ATTO3 modelini satan firma, SEAL U DM-i modelini de getirse de sınırlı sayıda ürün gamına sahipti. Ancak gerekli hazırlıklarını sürdüren BYD, Türkiye pazarı için birçok modeli daha getirdi.
Tanıtılan araçlardan biri Dolphin. Oldukça modern ve kompakt bir görünüme sahip olan BYD Dolphin Honor Edition, sade yapısı ile ön plana çıkıyor. Aracın ön kısmında küçük aydınlatmaları ve bu aydınlatmaları birbirine bağlayan kapalı panjuru görüyoruz. Aracın alt tamponu ise araca sportif bir görünüm kazandırmak için dizayn edilmiş.