BYD, HAN ve SEAL modellerini satışa sundu! İşte merakla beklenen fiyatları
BYD Türkiye, Altı farklı modelden oluşan ürün gamıyla E segmentindeki amiral gemisi sedan modeli BYD HAN ve D segmentindeki sedan modeli BYD SEAL'ı Türkiye’de satışa sundu.
BYD Türkiye, heyecan verici bir döneme adım atarak yeniliklerine hızla devam ediyor. Altı farklı modelle genişleyen ürün yelpazesiyle dikkat çeken marka, E segmentinin amiral gemisi sedanı BYD HAN ve D segmentindeki sedan modeli BYD SEAL'ı Türkiye pazarına sundu.
BYD HAN, 517 HP gücü ve 521 km menziliyle elektrikli lüks otomobillerin zirvesini temsil ediyor. BYD SEAL ise, sportif tasarımı, 530 HP gücü, 520 km menzili ve 3.8 saniye olan 0-100 km/s hızlanmasıyla dinamik ve yüksek teknolojili elektrikli sedan segmentinde öne çıkmayı hedefliyor.
BYD HAN:
BYD, SUV ve Hatchback ürün yelpazesini, E segmenti amiral gemisi sedan modeli HAN ile genişletiyor. Elektrikli lüks otomobillerin zirvesini temsil eden modellerden biri olan IF Tasarım Ödüllü BYD HAN, 3.200.000 TL fiyatıyla BYD showroomlarında Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yerini alıyor.
Dört tekerlekten çekiş sistemi ve üstün yol tutuş dinamiklerini, Ejderha Yüzü tasarım diliyle birleştiren BYD HAN; tasarım, performans, konfor ve güvenlik konularında sınıfındaki standartları yeniden tanımlıyor. Sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunan BYD HAN, aynı zamanda yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla makam aracı olarak da tercih edilebilecek özelliklere sahip.