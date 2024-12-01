BYD, HAN ve SEAL modellerini satışa sundu! İşte merakla beklenen fiyatları

BYD HAN, 517 HP gücü ve 521 km menziliyle elektrikli lüks otomobillerin zirvesini temsil ediyor. BYD SEAL ise, sportif tasarımı, 530 HP gücü, 520 km menzili ve 3.8 saniye olan 0-100 km/s hızlanmasıyla dinamik ve yüksek teknolojili elektrikli sedan segmentinde öne çıkmayı hedefliyor.