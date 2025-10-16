BYD’nin fabrika kuracağı üçüncü ülke belli oldu: Türkiye ve Macaristan’ın ardından sürpriz!
Türkiye ve Macaristan’a fabrika kurma çalışmalarını yürüten BYD, üçüncü arazi için de önemli bir ülkeyi listesine aldı.
Dünyanın en çok otomobil üreten elektrikli otomobil şirketi BYD, başarılarıyla adını kısa sürede dünyaya duyurdu.
1 | 9
İddialı modelleriyle adından söz ettiren marka, diğer Çinli rakiplerine kıyasla daha fazla pazara açılıyor.
2 | 9
Öyle ki birçok ülkede fabrika planlamalarını gerçekleştiren BYD, üretimini 2026 itibariyle Macaristan ve Türkiye’de de sürdürecek.
3 | 9