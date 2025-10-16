  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. BYD’nin fabrika kuracağı üçüncü ülke belli oldu: Türkiye ve Macaristan’ın ardından sürpriz!

BYD’nin fabrika kuracağı üçüncü ülke belli oldu: Türkiye ve Macaristan’ın ardından sürpriz!

Türkiye ve Macaristan’a fabrika kurma çalışmalarını yürüten BYD, üçüncü arazi için de önemli bir ülkeyi listesine aldı.

BYD’nin fabrika kuracağı üçüncü ülke belli oldu: Türkiye ve Macaristan’ın ardından sürpriz! - Sayfa 1

Dünyanın en çok otomobil üreten elektrikli otomobil şirketi BYD, başarılarıyla adını kısa sürede dünyaya duyurdu.

1 | 9
BYD’nin fabrika kuracağı üçüncü ülke belli oldu: Türkiye ve Macaristan’ın ardından sürpriz! - Sayfa 2

İddialı modelleriyle adından söz ettiren marka, diğer Çinli rakiplerine kıyasla daha fazla pazara açılıyor. 

2 | 9
BYD’nin fabrika kuracağı üçüncü ülke belli oldu: Türkiye ve Macaristan’ın ardından sürpriz! - Sayfa 3

Öyle ki birçok ülkede fabrika planlamalarını gerçekleştiren BYD, üretimini 2026 itibariyle Macaristan ve Türkiye’de de sürdürecek.

3 | 9
BYD’nin fabrika kuracağı üçüncü ülke belli oldu: Türkiye ve Macaristan’ın ardından sürpriz! - Sayfa 4

BYD, hedeflerine adım adım ilerlerken bir sonraki fabrikası için de planamalarına devam ediyor.

4 | 9