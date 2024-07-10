BYD'nin Türkiye kararı domino etkisi yapar mı? İmza kurumadan ilanlar çıktı: Fabrikaya yakın depo

İKİ FAZDAN OLUŞUYOR

BYD’nin Avrupa’daki ülkelerin yatırım çekmek isteyen küresel bir marka olduğunun altını çizen Saydam, “İki fazdan oluşan bir süreç söz konusu. İlk etapta Manisa’da 1 milyon 600 bin metrekare alan düşünülüyor. Dünyada liderliğe oynayan ve birçok güçlü yönü olan bir marka. Biz de Türk otomotiv tedarik sanayi olarak onların Avrupa hikayesini başarılı kılmak için üzerimize düşeni yapacağız. Birçok fırsat var. Birincisi, tedarikçi olarak direkt mal vermek. İkincisi, onların teknolojisini anlayıp bizim için fırsatların ne olduğunu, gelişmeye açık şeylerin ne olduğunu görmek. Bununla birlikte farklı yabancı yatırımcılar da gelecektir” ifadelerini kullandı.