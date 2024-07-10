BYD'nin Türkiye kararı domino etkisi yapar mı? İmza kurumadan ilanlar çıktı: Fabrikaya yakın depo
BYD’nin Türkiye ile yatırım anlaşması imzalamasının domino etkisi yaratması bekleniyor. BYD’nin yıllık tahmini 3-4 milyar dolarlık ciro sağlayabileceğini belirten TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Diğer Çinli markalar için tetikleyici etki yapar” dedi. Bu arada anlaşma imzalanır imzalanmaz Manisa’daki depolar ‘BYD fabrikasına yakın’ ibaresiyle ilanlar vermeye başladı.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin Macaristan’ın ardından yatırım için Türkiye’yi seçmesinin yankıları sürüyor.
DOMİNO ETKİSİ YAPAR MI?
27 yıl aradan sonra bir ilk olan bu yatırımın uzun süredir Türkiye ile görüşmelerini sürdüren diğer Çinli üreticilerde de tetikleyici bir etki yapması bekleniyor.
Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, “Türkiye’ye yatırım konusunda soru işaretleri olan birçok Çinli ve diğer ülkelerden üreticiler vardı. BYD yatırımı birçok soru işaretini ortadan kaldırdı. Tetikleyici bir etkisi tartışmasız olacaktır” dedi.
İKİ FAZDAN OLUŞUYOR
BYD’nin Avrupa’daki ülkelerin yatırım çekmek isteyen küresel bir marka olduğunun altını çizen Saydam, “İki fazdan oluşan bir süreç söz konusu. İlk etapta Manisa’da 1 milyon 600 bin metrekare alan düşünülüyor. Dünyada liderliğe oynayan ve birçok güçlü yönü olan bir marka. Biz de Türk otomotiv tedarik sanayi olarak onların Avrupa hikayesini başarılı kılmak için üzerimize düşeni yapacağız. Birçok fırsat var. Birincisi, tedarikçi olarak direkt mal vermek. İkincisi, onların teknolojisini anlayıp bizim için fırsatların ne olduğunu, gelişmeye açık şeylerin ne olduğunu görmek. Bununla birlikte farklı yabancı yatırımcılar da gelecektir” ifadelerini kullandı.