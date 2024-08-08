Chery gemileri yaktı- Yeni model Ford’dan ucuza geliyor

Hal böyle olunca Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro büyük ilgi gördü. Bir dönem adeta Fiat Egea fiyatına satılan Chery’nin modelleri şimdi ise Japon, Amerikalı ve Avrupalı araçları geride bırakıyor.

Yeni başlattığı 0,99 faizli kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerinde toplayan Chery, Ford’un binek otomobillerinden daha uygun fiyatlarıyla ilgi görüyor.