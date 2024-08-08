Chery gemileri yaktı- Yeni model Ford’dan ucuza geliyor
Çinli Chery, başlattığı yeni kampanya ile Ford’dan daha ucuza otomobil satıyor.
Otomobil sektöründeki boşluğu fırsat bilerek büyük atılım yapan Chery’nin modelleri çok tuttu. Hatta vatandaşlar kendi araçlarını satarak Chery’e yöneldi.
Hal böyle olunca Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro büyük ilgi gördü. Bir dönem adeta Fiat Egea fiyatına satılan Chery’nin modelleri şimdi ise Japon, Amerikalı ve Avrupalı araçları geride bırakıyor.
Yeni başlattığı 0,99 faizli kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerinde toplayan Chery, Ford’un binek otomobillerinden daha uygun fiyatlarıyla ilgi görüyor.
PİYASALARI ALT ÜST EDECEK FİYAT
Chery halihazırda satışta olan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerine Max serisini ekledi. Fiyatlar yeni seride bir tık yukarı çıksa da yine rakiplerini geride bırakmayı başardı.
cherytr.com’de yer alan modellerin fiyat listesi şu şekilde:
OMODA 5:
- Comfort - 1.378.000 TL
- Luxury - 1.468.000 TL
- Excellent - 1.578.000 TL
TIGGO 7 PRO:
- Comfort - 1.418.000 TL
- Luxury - 1.543.000 TL
- Excellent - 1.653.000 TL
- Avantgarde - 1.753.000 TL
TIGGO 8 PRO:
- Luxury - 1.683.000 TL
- Excellent - 1.793.000 TL
- Avantgarde - 1.968.000 TL