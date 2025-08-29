Churchill'e bir saygı duruşu… Jaguar Land Rover sınırlı üretilen yeni modelini satışa çıkardı
İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'e ithafen, sınırlı sayıda üretilen yeni modelini satışa sundu.
Jaguar Land Rover, sınırlı sayıdaki Defender ile Sir Winston Churchill'e saygı duruşunda bulunuyor.
Churchill'in aracından esinlenildi
Land Rover Defender V8 Churchill Edition tanıtıldı. İngiliz devlet adamı, askeri subay ve iki kez başbakanlık yapmış Churchill'in bir zamanlar sahip olduğu araçtan esinlenerek tasarlanan ve yalnızca 10 adet üretilen otomobil büyük ilgi gördü.
JLR'nin klasik departmanı, en son modern Defender yerine, kökleri II. Dünya Savaşı'ndan sonra Churchill'in sahip olduğu motora dayanan eski nesil 4X4'ün on örneğini kaynak olarak kullandı.