Çin'den ithal edilen araçlara getirilen yüzde 40 ek vergi otomobil fiyatlarını arttırır mı?
Ticaret Bakanlığı'nın Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi getirmesi gündem oldu. Peki alınan karar piyasayı nasıl etkileyecek? Otomobil fiyatlarında bir değişiklik olacak mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Çin menşeli araçların ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır' şeklinde ilave gümrük vergisi getirildi.
HANGİ ARAÇLARA EK VERGİ UYGULANACAK?
Yeni vergi uygulaması 07 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.
Daha önce tamamen elektrikli otomobilleri kapsayan yasa yeni uygulama ile silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorla çalışan otomobiller ile elektrik motorlu otomobilleri ve elektrikli araç bataryalarını da kapsayacak.
KARARIN ETKİLERİ NE OLACAK? OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK MI?
Peki alınan kararın piyasaya etkisi ne olacak? Vergi artışı otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek? Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye Gazetesi'ne konuştu.