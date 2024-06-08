Çin'den ithal edilen araçlara getirilen yüzde 40 ek vergi otomobil fiyatlarını arttırır mı?

HANGİ ARAÇLARA EK VERGİ UYGULANACAK?

Yeni vergi uygulaması 07 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.