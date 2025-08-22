Çin’i alt üst etti sıra Avrupa’da! Akıllı telefon devi Tesla ve BYD’nin korkulu rüyası olacak
Geçtiğimiz yıllarda otomobil pazarına başarılı bir giriş yapan Xiaomi, Çin’in ardından Avrupa pazarını sallamaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobil pazarında Çinli firmalar gövde gösterisi yaparken, Tesla’yı da büyük korku sardı.
Uygun fiyatlı elektrik ve hibrit modelleriyle dünyaya hükmeden firmalar, her bütçeye hitap eden modelleriyle günden güne büyüyor.
Birkaç yıl önce dünyanın en çok satan elektrikli otomobili Tesla idi. Ancak Çinli markaların pazara adım atmasının ardından işler değişti.
