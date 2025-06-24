Çinli BYD’den rekor: Türkiye’de de satılan bu SUV satış rekoru kırdı! 3 yılda büyük başarı
Son yılların en hızlı büyüyen otomobil markalarından BYD, elektrikli modelleriyle dünyaya hükmediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına da getirilen SUV model, 110 ülkede toplam satış rakamlarıyla rekor tazeledi.
Otomobil pazarının son yıllardaki etkili ismi BYD, piyasaya sürdüğü araçlarıyla dünyaya hükmediyor. Uygun fiyat politikasının yanı sıra teknolojik, şık tasarımlı modelleriyle dikkat çeken Çinli marka, geçtiğimiz aylarda yurt dışında satılan birçok modeliyle Türkiye pazarına girdi.
Türkiye’de yollara çıkan modellerden biri, dünya çapında toplam 110 ülkede önemli bir hedefe ulaştı.
Kompakt yapısı ve tamamen elektrikli motoruyla 110 ülkede satılan BYD Atto 3, dünya çapında 1 milyon satış adedine ulaştı.