Çinli otomobil markası Geely dünyayı şaşkına çevirdi: Alman devlerini geride bıraktı
Çinli otomobil markaları otomotiv sektöründeki yükselişini sürdürürken, Geely satış rekoru kırarak Mercedes ve BMW'yi geride bıraktı.
Dünya genelinde otomobil satışları giderek artmaya devam ediyor. Özellikle elektrikli otomobil kullanımının artmasıyla birlikte satışlar zirveye ulaştı. Çinli otomotiv devi Geely tarih yazdı. 2024'ün ilk çeyreğinde Mercedes ve BMW gibi Alman devlerini geride bıraktı.
2024'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE 730.000 OTOMOBİL SATTI
Çinli otomobil devi Geely, tüm dünyayı şaşkına çeviren bir başarıya imza attı. 2024’ün ilk çeyreğinde 730.000 otomobil satarak Mercedes, BMW gibi dünya devlerini geride bırakan Geely, dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasına giren ilk Çinli marka oldu.
Satışlarını yıllık % 27 artıran Geely, Çin otomotiv endüstrisinin küresel arenadaki yükselişini simgeliyor.
SATIŞLARDA YILLIK %27 ARTIŞ
Nikkei Asia’nın raporuna göre Geely, satışlarını yıllık bazda %27 gibi etkileyici bir oranda artırarak bu başarıya ulaştı. Zeekr, Volvo, Polestar, Smart, Lotus, Galaxy, Proton, LEVC, Geometry ve Radar gibi farklı segmentlere hitap eden geniş marka yelpazesiyle Geely, her zevke ve ihtiyaca uygun otomobiller sunuyor.
DÜNYA PAZARINDA ÖNEMLİ BİR OYUNCU
Geely’nin bu başarısı, Çin otomotiv endüstrisinin küresel arenada giderek güçlenen konumunu gözler önüne seriyor. Geely’nin öncülüğünde Çinli otomobil üreticileri, yenilikçi teknolojileri, rekabetçi fiyatları ve geniş model seçenekleriyle dünya pazarında önemli bir oyuncu haline geliyor.