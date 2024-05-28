Çinli otomobil markası Geely dünyayı şaşkına çevirdi: Alman devlerini geride bıraktı

SATIŞLARDA YILLIK %27 ARTIŞ

Nikkei Asia’nın raporuna göre Geely, satışlarını yıllık bazda %27 gibi etkileyici bir oranda artırarak bu başarıya ulaştı. Zeekr, Volvo, Polestar, Smart, Lotus, Galaxy, Proton, LEVC, Geometry ve Radar gibi farklı segmentlere hitap eden geniş marka yelpazesiyle Geely, her zevke ve ihtiyaca uygun otomobiller sunuyor.