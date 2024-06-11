Çinli markalarda '8 Temmuz' telaşı: Ortalama 500 bin TL zam gelecek! Duyan bayilere koştu ama...
8 Temmuz’dan sonra yüzde 40 ek vergi artışına maruz kalacak olan Çinli markaların bayilerinde yoğunluk oluştu. Zamlı tarife sonrası araç fiyatlarının 300 bin lira ile 700 bin lira arasında artması bekleniyor. Bu sebeple aracı erken alıp kâr etmek isteyenler bayilere koştu. Ancak bayilerde hemen teslim araç bulmak da pek mümkün değil.
Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi getirileceğini açıkladı. Buna göre Türkiye pazarındaki payını yüzde 10’a taşıyan Çinli otomobil markalarının vergisi 8 Temmuz’dan itibaren yüzde 10’dan yüzde 50’ye çıkacak.
ORTALAMA 500 BİN TL'Yİ BULAN ZAM GELECEK
Buna KDV ve ÖTV de eklenince modeline göre değişmekle birlikte Çin menşeli otomobillerin fiyatlarında ortalama 500 bin TL’yi bulan zamların gelmesi bekleniyor.
Bu karar araç almak ya da kısa sürede kâr etmek isteyenleri harekete geçirdi. Kararın ardından birçok kişi ek vergi gelmeden araç almak için bayilere koştu. Araç teslimatlarının 1 ayı bulduğu belirtiliyor.
Ancak bugünden yarına araçlara ulaşmak pek kolay gözükmüyor. Fiyatları artan Çinli markalara da talebin ne olacağı bilmece...