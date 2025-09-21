  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  Çinli otomobil devi duyurdu! 116 bin araç geri çağrılıyor; ölümlü kaza sonrası harekete geçti

Çinli otomobil devi duyurdu! 116 bin araç geri çağrılıyor; ölümlü kaza sonrası harekete geçti

Son yıllarda otomobil pazarına jet bir hızla giriş yapan Çinli otomobil devi, 117 bin aracı apar topar geri çağırıyor.

Çinli otomobil devi duyurdu! 116 bin araç geri çağrılıyor; ölümlü kaza sonrası harekete geçti

Teknolojik cihazlarıyla adını dünyaya duyuran Çinli marka, otomobil pazarına çok iddialı giriş yaptı. Henüz Avrupa’ya açılmayan, ancak bu süreçte sona gelen Xiaomi, birkaç modeli ile önümüzdeki dönemlerde adını tüm dünyaya duyuracak.



Hemen hemen her otomobil markası, yetkili merciler tarafından düzenli olarak denetleniyor. Öyle ki buna bağlı olarak da zaman zaman geri çağırmalar oluyor. Ford, Tesla, Mercedes ve birçok marka 2025 yılı içerisinde çeşitli eksiklerden dolayı araçlarını geri çağırdı.



Otomobil pazarına yeni yelken atmış markalardan olan Çinli teknoloji devi Xiaomi de büyük bir geri çağırma duyurusunda bulundu.



117 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR


Xiaomi, markanın ilk otomobili olarak da tarihe geçen SU7 modeli için dev bir geri çağırma duyurusu yaptı. 117 bin araç, sürücü destek sisteminde potansiyel bir güvenlik riski oluşturabilecek bir yazılım hatası nedeniyle geri çağrıldı.

