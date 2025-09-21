Çinli otomobil devi duyurdu! 116 bin araç geri çağrılıyor; ölümlü kaza sonrası harekete geçti
Son yıllarda otomobil pazarına jet bir hızla giriş yapan Çinli otomobil devi, 117 bin aracı apar topar geri çağırıyor.
Teknolojik cihazlarıyla adını dünyaya duyuran Çinli marka, otomobil pazarına çok iddialı giriş yaptı. Henüz Avrupa’ya açılmayan, ancak bu süreçte sona gelen Xiaomi, birkaç modeli ile önümüzdeki dönemlerde adını tüm dünyaya duyuracak.
Hemen hemen her otomobil markası, yetkili merciler tarafından düzenli olarak denetleniyor. Öyle ki buna bağlı olarak da zaman zaman geri çağırmalar oluyor. Ford, Tesla, Mercedes ve birçok marka 2025 yılı içerisinde çeşitli eksiklerden dolayı araçlarını geri çağırdı.
Otomobil pazarına yeni yelken atmış markalardan olan Çinli teknoloji devi Xiaomi de büyük bir geri çağırma duyurusunda bulundu.