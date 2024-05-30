Çinli dev otomobil markası Türkiye'ye geliyor: Vergi dahil fiyatı Egea’dan ucuz
Çinli otomobil üreticisi Changan, Alsvin modelini 600.000 liradan Türkiye’ye getiriyor. Peki özellikleri neler?
Otomobil sektöründeki dev isimler arasında yer alan Çin’li Changan, Avrupa planları doğrultusunda Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Changan Alsvin otomobil modeli, Fiat Linea veya Renault Taliant gibi düşünülebilir. Lüks donanımdan uzak olmasının yanı sıra uygun bir otomobil olarak ön plana çıkıyor.
Çin’deki modelleri peynir ekmek gibi satan Changan, her bütçeye uygun olarak geliştirdiği modellerle tanınan bir isim. Changan Alsvin modelinin en önemli artılarından birinin uygun fiyatı. Çin dışında bazı pazarlarda satışa sunulan Changan Alsvin modelinin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.
Çinli otomobil üreticisi Changan, geniş bir ürün yelpazesine sahip. Şirket, lüks SUV modellerinden herkesin rahatlıkla alabileceği sedan modellere kadar geniş bir ürün seçeneği sunuyor.
Türkiye pazarına sunulacak olan Çin menşeli otomobil Changan Alsvin modeli, bütçe dostu seçenekler arasında yer alıyor.