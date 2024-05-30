Çinli dev otomobil markası Türkiye'ye geliyor: Vergi dahil fiyatı Egea’dan ucuz

Çin’deki modelleri peynir ekmek gibi satan Changan, her bütçeye uygun olarak geliştirdiği modellerle tanınan bir isim. Changan Alsvin modelinin en önemli artılarından birinin uygun fiyatı. Çin dışında bazı pazarlarda satışa sunulan Changan Alsvin modelinin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.