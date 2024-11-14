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  4. Çinlilerin yeni oyuncağı: 280 bin dolarlık uçan araba görücüye çıktı! 2000’den fazla sipariş aldı

Çinlilerin yeni oyuncağı: 280 bin dolarlık uçan araba görücüye çıktı! 2000’den fazla sipariş aldı

Uçan araba teknolojisine yoğunlaşan Çin, 280 bin dolarlık yeni canavarının ilk halka açık testini gerçekleştirdi. Üstelik görücüye çıkan araca kısa sürede yoğun talep geldi.

Çinlilerin yeni oyuncağı: 280 bin dolarlık uçan araba görücüye çıktı! 2000’den fazla sipariş aldı - Sayfa 1

Gelişmiş ülkeler, otoyolların yanı sıra otomobil teknolojisinde müthiş ilerleme kaydetti. Araçları şarj eden yollar için çalışmalar devam ederken, Çin’de ise uçan araba ilk halka açık testini gerçekleştirdi.

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Çinlilerin yeni oyuncağı: 280 bin dolarlık uçan araba görücüye çıktı! 2000’den fazla sipariş aldı - Sayfa 2

Değeri 280 bin dolar olan araç, şimdiden 2000’den fazla sipariş aldı. 

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Çinlilerin yeni oyuncağı: 280 bin dolarlık uçan araba görücüye çıktı! 2000’den fazla sipariş aldı - Sayfa 3

Xpeng'in Land Aircraft Carrier uçan arbası, halka açık ilk testini gerçekleştirmesinin ardından 2000’den fazla sipariş aldı. Maliyeti 280 bin dolar olan aracın ilk teslimalatlarına ise 2026’da başlanacak.

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Çinlilerin yeni oyuncağı: 280 bin dolarlık uçan araba görücüye çıktı! 2000’den fazla sipariş aldı - Sayfa 4

Xpeng'in yan kuruluşu Xpeng AeroHT, Kara Uçak Gemisi projesini yürütüyor. Bu şirket 2013 yılından beri faaliyet gösteririken, pazara gerçek bir uçan araba çözümü getirmeyi amaçlıyor.

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