Çinlilerin yeni oyuncağı: 280 bin dolarlık uçan araba görücüye çıktı! 2000’den fazla sipariş aldı
Uçan araba teknolojisine yoğunlaşan Çin, 280 bin dolarlık yeni canavarının ilk halka açık testini gerçekleştirdi. Üstelik görücüye çıkan araca kısa sürede yoğun talep geldi.
Gelişmiş ülkeler, otoyolların yanı sıra otomobil teknolojisinde müthiş ilerleme kaydetti. Araçları şarj eden yollar için çalışmalar devam ederken, Çin’de ise uçan araba ilk halka açık testini gerçekleştirdi.
Xpeng'in Land Aircraft Carrier uçan arbası, halka açık ilk testini gerçekleştirmesinin ardından 2000’den fazla sipariş aldı. Maliyeti 280 bin dolar olan aracın ilk teslimalatlarına ise 2026’da başlanacak.