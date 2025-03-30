Citroen’den rakiplerine kampanya misillemesi ; 300.000 TL sıfır faiz imkanı
Fransız otomobil devi Citroen, bazı modellerini kapsayan faizsiz 300 bin TL kredi kampanyasını duyurdu.
Otomobil markaları arasındaki savaş giderek kızışıyor. Söz konusu savaş ise araç sahibi olmak isteyenlerin işine geliyor.
Otomobil satarak stok eritmeye çalışan markalar peş peşe faizsiz kredi imkanlarına gaz veriyor. Bu markalardan biri de Fransız otomotiv devi Citroen oldu.
citroen.com.tr’deki bilgiye göre, Citroen binek modellerde 175 bin TL, ticari modellerde ise 300 bin TL’ye varan sıfır faizli kredi imkanı getiriyor.