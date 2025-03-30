  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Citroen’den rakiplerine kampanya misillemesi ; 300.000 TL sıfır faiz imkanı

Citroen’den rakiplerine kampanya misillemesi ; 300.000 TL sıfır faiz imkanı

Fransız otomobil devi Citroen, bazı modellerini kapsayan faizsiz 300 bin TL kredi kampanyasını duyurdu.

Citroen’den rakiplerine kampanya misillemesi ; 300.000 TL sıfır faiz imkanı - Sayfa 1

Otomobil markaları arasındaki savaş giderek kızışıyor. Söz konusu savaş ise araç sahibi olmak isteyenlerin işine geliyor.

1 | 9
Citroen’den rakiplerine kampanya misillemesi ; 300.000 TL sıfır faiz imkanı - Sayfa 2

Otomobil satarak stok eritmeye çalışan markalar peş peşe faizsiz kredi imkanlarına gaz veriyor. Bu markalardan biri de Fransız otomotiv devi Citroen oldu.

2 | 9
Citroen’den rakiplerine kampanya misillemesi ; 300.000 TL sıfır faiz imkanı - Sayfa 3

citroen.com.tr’deki bilgiye göre, Citroen binek modellerde 175 bin TL, ticari modellerde ise 300 bin TL’ye varan sıfır faizli kredi imkanı getiriyor.

3 | 9
Citroen’den rakiplerine kampanya misillemesi ; 300.000 TL sıfır faiz imkanı - Sayfa 4

BİNEK MODELLERDE 175 BİN TL SIFIR FAİZLİ KREDİ

Kampanyaya dahil olan binek Citroen modelleri şöyle:

YENİ CİTROËN C4

ELEKTRİKLİ Ë-C4

YENİ CİTROËN C4 X

ELEKTRİKLİ Ë-C4 X

CİTROËN C5 AİRCROSS

Ayrıca kampanyanın versiyonlara göre değişiklik gösterdiği de belirtildi.

4 | 9