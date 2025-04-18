Çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 30 otomobil açıklandı: Listenin 7. sırası herkesi şaşırttı
Son beş yıl içinde Türkiye'de çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 30 araç, satış verileri ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda açıklandı. Söz konusu liste, geniş iç hacim, güvenlik donanımları, yakıt ekonomisi ve uygun fiyat gibi kriterler baz alınarak oluşturulmuştur. İşte Türkiye'de en çok satılan ve aileler tarafından tercih edilen araç modelleri yer almaktadır:
Türkiye'de son 5 senede çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 30 otomobil, OtonomHaber ve RayHaber gibi kaynaklardan elde edilen satış verilerine dayanmaktadır. Bilhassa SUV segmentindeki araçlar, geniş iç hacimleri ve güvenlik özellikleri nedeniyle çocuklu aileler tarafından tercih edilmektedir.
Aynı zamanda, son senelerde adından sıkça söz ettiren ve yerli üretim konusunda alkış toplayan TOGG'un da listenin 7. sırasına yerleşmesini sağladı. TOGG'un yeni sedan modeliyle popülerliğini daha da artırması bekleniyor. İşte Türkiye'de son 5 senede çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 30 otomobil: