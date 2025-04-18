Çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 30 otomobil açıklandı: Listenin 7. sırası herkesi şaşırttı

Türkiye'de son 5 senede çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği 30 otomobil, OtonomHaber ve RayHaber gibi kaynaklardan elde edilen satış verilerine dayanmaktadır. Bilhassa SUV segmentindeki araçlar, geniş iç hacimleri ve güvenlik özellikleri nedeniyle çocuklu aileler tarafından tercih edilmektedir.