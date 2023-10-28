Cumhuriyet'in 100. yılında yerli elektrikli klasik otomobil: Kendimiz beğendik, kendimiz yaptık
TYRA adlı otomobille ilgili açıklama yapan Bahar, İşgal Kuvvetleri Komutanı Harington'ın arabasını kaçırıp Mustafa Kemal'e gönderilmesini sağlayan Topkapılı Mehmet'in, aynı zamanda istihbarat toplamak ve Anadolu'ya silah ve mühimmat kaçırmak için oluşturulan teşkilatın liderlerinden olduğunu belirterek, "Bu isimleri yad etmek için bu projeyi yaptık." dedi.
Cumhuriyet'in 100. yılına gelmesinde katkıları bulunan meçhul isimlere dikkati çekmek, onları anmak ve bugünkü kuşaklara anlatmak için yerli elektrikli klasik otomobil üretildi.
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Bugüne kadar havacılık, otomotiv, medikal ve birçok uygulama alanında tasarımların hayata geçmesini sağlayan prototipler üreten TTAF Grup bünyesindeki Dogon Dizayn, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel bir ürüne imza attı.
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