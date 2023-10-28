Cumhuriyet'in 100. yılında yerli elektrikli klasik otomobil: Kendimiz beğendik, kendimiz yaptık

Cumhuriyet'in 100. yılına gelmesinde katkıları bulunan meçhul isimlere dikkati çekmek, onları anmak ve bugünkü kuşaklara anlatmak için yerli elektrikli klasik otomobil üretildi.

Bugüne kadar havacılık, otomotiv, medikal ve birçok uygulama alanında tasarımların hayata geçmesini sağlayan prototipler üreten TTAF Grup bünyesindeki Dogon Dizayn, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel bir ürüne imza attı.