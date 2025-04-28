Dacia Sandero tahtından indirildi! Avrupa’nın en çok satan otomobilleri belli oldu, zirvede sürpriz

Ancak Sandero’nun tahtını sallayan Peugeot, ikonik modeli 208 ile Dacia’nın hükümdarlığını bitirdi. Otomotiv veri analizi şirketi JATO Dynamics, Mart 2025 raporunu paylaştı. Buna göre Avrupa’da en çok satan modeller listesi değişti. İşte 2025 Mart ayı itibariyle Avrupa’nın en çok satan modelleri ve satış adetleri…