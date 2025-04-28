Dacia Sandero tahtından indirildi! Avrupa’nın en çok satan otomobilleri belli oldu, zirvede sürpriz
Avrupa’nıne en çok satan otomobillerinde liste değişti! Liderlik koltuğunda oturan Dacia Sandero’nın hükümdarlığı sona erdi. İşte Avrupa’nın yeni lideri…
Kıyasıya rekabetin yaşandığı otomobil pazarında Avrupa’da liste uzun sürenin ardından değişti. Elektrikli otomobillerin yükselişi devam ederken, içten yanmalı motora sahip araçlar da kendi aralarında rekabetini sürdürüyor.
Avrupa pazarında son yılların dikkat çeken markalarından Dacia, popüler Sandero modeliyle önemli bir yol kat etti. Öyle ki uzun süre boyunca Avrupa pazarında en çok satan modellerden biri konumundaydı.
Ancak Sandero’nun tahtını sallayan Peugeot, ikonik modeli 208 ile Dacia’nın hükümdarlığını bitirdi. Otomotiv veri analizi şirketi JATO Dynamics, Mart 2025 raporunu paylaştı. Buna göre Avrupa’da en çok satan modeller listesi değişti. İşte 2025 Mart ayı itibariyle Avrupa’nın en çok satan modelleri ve satış adetleri…