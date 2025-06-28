Dodge tutkunlarının tepkisini çeken liste; Yapay zeka dünyanın en yakışıklı 10 arabasını seçti
Charger ve Challenger gibi modellerle otomobil algımızı alt üst eden Dodge’un liste dışı kaldığı en yakışıklı arabaları yapay zeka sıraladı.
Son yıllarda otomobil pazarında söz sahibi olabilmek için inovasyona giden otomotiv şirketleri araçlarını daha karizmatik ve yakışıklı tasarlamaya başladı.
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Elektrikli otomobillerin fütüristik tasarımları düşünüldüğünde işin boyutunun çetrefilli hali durumu daha da rekabete sürükledi.
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