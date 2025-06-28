  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Dodge tutkunlarının tepkisini çeken liste; Yapay zeka dünyanın en yakışıklı 10 arabasını seçti

Dodge tutkunlarının tepkisini çeken liste; Yapay zeka dünyanın en yakışıklı 10 arabasını seçti

Charger ve Challenger gibi modellerle otomobil algımızı alt üst eden Dodge’un liste dışı kaldığı en yakışıklı arabaları yapay zeka sıraladı.

Dodge tutkunlarının tepkisini çeken liste; Yapay zeka dünyanın en yakışıklı 10 arabasını seçti - Sayfa 1

Son yıllarda otomobil pazarında söz sahibi olabilmek için inovasyona giden otomotiv şirketleri araçlarını daha karizmatik ve yakışıklı tasarlamaya başladı.

1 | 13
Dodge tutkunlarının tepkisini çeken liste; Yapay zeka dünyanın en yakışıklı 10 arabasını seçti - Sayfa 2

Elektrikli otomobillerin fütüristik tasarımları düşünüldüğünde işin boyutunun çetrefilli hali durumu daha da rekabete sürükledi.

2 | 13
Dodge tutkunlarının tepkisini çeken liste; Yapay zeka dünyanın en yakışıklı 10 arabasını seçti - Sayfa 3

EN KARİZMATİK 10 OTOMOBİL

Yapay zekanın belirlediği 10 karizmatik araç şöyle:

3 | 13
Dodge tutkunlarının tepkisini çeken liste; Yapay zeka dünyanın en yakışıklı 10 arabasını seçti - Sayfa 4

10 TESLA ROADSTER (2008–2012)

4 | 13