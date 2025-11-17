Doğru lastik bakımı, sürücü güvenliğini artırırken cebinizi de koruyor!

2-) ROT VE BALANS AYARI İHMAL EDİLMEMELİ

Rot ve balans ayarı, lastiklerin eşit aşınmasını sağlar. Bozuk bir rot ayarı direksiyonun sağa ya da sola çekmesine, balans bozukluğu ise titreşimlere neden olur. Uzmanlar her 10 bin kilometrede bir bu ayarların kontrol edilmesini öneriyor. Düzgün ayarlanmış rot-balans sistemi, hem sürüş konforunu artırıyor hem de lastik ömrünü yüzde 30’a kadar uzatabiliyor.