Doğru lastik bakımı, sürücü güvenliğini artırırken cebinizi de koruyor!
Araç sahiplerinin en büyük masraflarından biri olan lastik değişimi, yanlış kullanım nedeniyle sık sık tekrarlanıyor. Uzmanlara göre doğru lastik basıncı, lastik ömrünü iki katına kadar uzatabiliyor. Rot ve balans ayarının ihmal edilmesi ise dengesiz aşınmaya yol açarak sürüş güvenliğini düşürüyor. Sakin sürüş tarzı, hem yakıt tasarrufu hem de lastik dayanıklılığı açısından büyük fark yaratıyor. Mevsime uygun lastik kullanımı ve düzenli kontrol sayesinde, lastiklerin ömrü iki katına kadar uzayabiliyor. İşte lastiklerinizin ömrünü uzatmanın en etkili yöntemleri…
1-) DOĞRU LASTİK BASINCI, UZUN ÖMRÜN ANAHTARI
Araç üreticisinin önerdiği lastik basıncını korumak, lastik ömrünü uzatmada en temel adım. Düşük basınç, lastik yanaklarını aşırı ısıtarak deformasyona yol açarken; fazla basınç, orta yüzeyin daha hızlı aşınmasına neden oluyor. Uzmanlar, hava basıncının ayda bir kez kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yaz aylarında sıcaklık nedeniyle basınç artabilir, kışın ise düşebilir. Bu küçük detay, lastiklerin kilometre ömrünü ciddi şekilde etkiliyor.
2-) ROT VE BALANS AYARI İHMAL EDİLMEMELİ
Rot ve balans ayarı, lastiklerin eşit aşınmasını sağlar. Bozuk bir rot ayarı direksiyonun sağa ya da sola çekmesine, balans bozukluğu ise titreşimlere neden olur. Uzmanlar her 10 bin kilometrede bir bu ayarların kontrol edilmesini öneriyor. Düzgün ayarlanmış rot-balans sistemi, hem sürüş konforunu artırıyor hem de lastik ömrünü yüzde 30’a kadar uzatabiliyor.
3-) SÜRÜŞ TARZI LASTİĞİN KADERİNİ BELİRLİYOR
Sert kalkışlar, ani frenler ve hızlı viraj dönüşleri lastik aşınmasını hızlandıran en büyük etkenlerden. Sakin sürüş, sadece yakıt tasarrufu değil, lastik ömrü açısından da büyük avantaj sağlıyor. Uzmanlar, agresif sürüşün lastik ömrünü yarı yarıya kısaltabileceğini belirtiyor. Dikkatli sürüş alışkanlığı hem cebinizi hem de aracınızı koruyor.
4-) DÜZENLİ ROTASYONLA EŞİT AŞINMA SAĞLANIR
Önden çekişli araçlarda ön lastikler, arka lastiklere göre daha çabuk aşınır. Bu nedenle lastiklerin yerini her 10–12 bin kilometrede bir değiştirmek gerekiyor. Rotasyon işlemi, aşınmanın dengeli olmasını sağlar ve dört lastiğin de aynı anda yenilenmesi ihtiyacını geciktirir. Bu da hem maliyet hem dayanıklılık açısından büyük fayda sağlar.